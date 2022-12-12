Sancaktepe’de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sancaktepe’de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe’de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu. Küçük kızın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.