Sancaktepe’de açılış gerçekleştirilen ’Türkiye’de Darbeler Arşivi ve Kütüphanesi’nde ‘Türk Demokrasi Tarihinde Kara Lekeler: Darbeler’ programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, darbe sürecinde yayımlanan gazete kupürlerinin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mektup da okundu.

Sancaktepe’de açılış gerçekleştirilen ’Türkiye’de Darbeler Arşivi ve Kütüphanesi’nde ‘Türk Demokrasi Tarihinde Kara Lekeler: Darbeler’ programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, darbe sürecinde yayımlanan gazete kupürlerinin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mektup da okundu.

Sancaktepe’de dün düzenlenen program ile ’Türkiye’de Darbeler Arşivi ve Kütüphanesi’ açıldı. Kütüphanede açılan sergi alanında darbe sürecinde yayımlanan gazete kupürlerine yer verildi. Açılış sonrası ‘Türk Demokrasi Tarihinde Kara Lekeler: Darbeler’ ismiyle gerçekleştirilen programa Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 27. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Araştırmacı- Yazar Sibel Eraslan, Gazeteci Resul Tosun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Darbeler sürecine ilişkin özel röportajların yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan programda konuşmacılar, Türkiye’de yaşanan darbelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mektup da okundu. Program, Eşref Ziya Ezgileri ile son buldu.

“Darbeler tarihini belgelerle, tanıklarla, gazete kupürleriyle toparladık”

Dijital darbe arşivi oluşturduklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Tarihimizde kara leke olarak bulunan darbeler tarihini; belgelerle, tanıklarla, gazete kupürleriyle toparladık. Bunları dijitalleştirdik. Bu arşivi de bir web sitesiyle herkesin ulaşabileceği bir hale getirdik. Biz Türkiye’de belirli aralıklarla nükseden bu darbeleri herkesin bilmesini ve bu tarihsel süreçten ders almasını çok önemsiyoruz. Unutulmamasını istiyoruz. Herkese açık olarak da hizmete sunuyoruz” diye konuştu.