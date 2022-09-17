Sancaktepe Belediyesi ve Tokat Valiliği işbirliğince düzenlenen ‘Büyük Tokatlılar Buluşması ve Tokat Günleri’ Sancaktepe’de başladı. Yöresel ve doğal tatların buluştuğu Tokat tanıtım günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi ve Tokat Valiliği işbirliğince düzenlenen ‘Büyük Tokatlılar Buluşması ve Tokat Günleri’ Sancaktepe’de başladı. Yöresel ve doğal tatların buluştuğu Tokat tanıtım günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi ve Tokat Valiliği tarafından koordine edilen ‘Büyük Tokatlılar Buluşması ve Tokat Günleri’ Sancaktepe’de kapılarını açtı. Programa; Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda Tokatlı vatandaş katıldı. Kurulan stantlarda Tokat’ın meşhur Tokat Kebabı, Erbaa yaprağı, sarması, çemeni, kömesi, cevizli çöreği, keşkeği ve daha birçok yöresel lezzetleri yer aldı. ’Tokat Tanıtım Günleri’nde 16-18 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca ziyaretlere açık olacak etkinlikler çerçevesinde çok sayıda konser ve eğlence de düzenlenecek.

“Tokatlı hemşehrilerimizi 3 gün boyunca misafir edeceğiz”

Tokat günlerinin açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün Sancaktepe’de inşallah 3 gün sürecek bir organizasyonun açılışını yaptık. Tokatlılar buluşuyor adı altında, İstanbul’daki bütün Tokatlıları ve Sancaktepe’mizdeki Tokatlı kardeşlerimizin hepsini 3 gün boyunca burada hem misafir edeceğiz, hem de onların kendi kültürlerine ait bütün yemeklerinden, müziklerinden, yerel sanatçılarıyla birlikte burada buluşturacağız. Bu çalışmayla çeşitli ikramlar, müzik ziyafetleriyle birlikte Sancaktepe’de güzel bir Tokat havası estireceğiz inşallah. Yenikapı ve Maltepe’den sonra Sancaktepe’nin de artık hemşehri buluşmalarına ev sahipliği yapabileceğini buradan duyuruyorum. Bütün Tokatlı hemşehrilerimizi de Sancaktepe’ye davet ediyorum” diye konuştu.

“Sancaktepe’de Tokat rüzgarı esecek”

Tokat günlerinde konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Tokatlılar olarak bizim yaklaşık 700 bine yakın İstanbul’da yaşayan Tokatlılarımız var. Onların belli bir kısmı da yine Sancaktepe’de yaşıyorlar. Ben, Şeyma başkanıma teşekkür ediyorum, Sancaktepe’de bize, Tokatlılara bu imkanı verdiği için dernek başkanıma da teşekkür ediyorum, Tokatlıları buluşturduğu için. İnşallah 3 gün boyunca Sancaktepe’de Tokat rüzgarı esecek” dedi.