İstanbul Sancaktepe’de internet üzerinden verdiği ilanla televizyonunu bir kişiye satan vatandaş, şahıstan aldığı 9 adet 200 TL’lik banknotların sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. Polis tarafından yakalanan şahsın üzerinden sahte 5 bin TL çıktı.

İstanbul Sancaktepe’de internet üzerinden verdiği ilanla televizyonunu bir kişiye satan vatandaş, şahıstan aldığı 9 adet 200 TL’lik banknotların sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. Polis tarafından yakalanan şahsın üzerinden sahte 5 bin TL çıktı.

Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi’nde 10 Eylül tarihinde yaşanan olayda, V.C. isimli vatandaş elinde bulunan televizyonu internet üzerinden anlaştığı bir kişiye sattı. V.C., televizyon karşılığında aldığı 9 adet 200 TL’lik banknotların sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. İnceleme başlatan polis, şahsın ticari taksi ile gelerek V.C. ile buluştuğunu, alışveriş sonrası aynı araçla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. M.Ç. (19) isimli şüpheli, 11 Eylül tarihinde Yenidoğan Mahallesi’nde polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden 5 bin TL sahte para çıkarken, suç unsuru televizyon da ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulamasında parada sahtecilik ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.