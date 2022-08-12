Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen bir şahsın adresine yapılan operasyonda, 74 gram GHB maddesi, 28.10 gram metamfetamin, 1 buçuk gram esrar ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen bir şahsın adresine yapılan operasyonda, 74 gram GHB maddesi, 28.10 gram metamfetamin, 1 buçuk gram esrar ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Sancaktepe ilçesinde narkotik madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa yönelik 11 Ağustos tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıs yakalandığı operasyonda yapılan aramada; 74 gram GHB maddesi, 28.10 gram metamfetamin, 1 buçuk gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan 11 Ağustos tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülün çalışmalarda 164 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 351 gram esrar, 140 gram kokain, 126 gram kannabionid, 99 gram metamfetamin, 17 adet uyuşturucu hap, 14 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 6 adet fişek, 7 bin 606 TL, 400 Euro ve 200 dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.