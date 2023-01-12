Sancaktepe’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şahıs kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Aracından uyuşturucu madde ve silah çıkan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Sancaktepe’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şahıs kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Aracından uyuşturucu madde ve silah çıkan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Sancaktepe ilçesinde çalışma yürüttü. 11 Ocak tarihinde Sancaktepe ilçesi Merve Mahallesinde uygulama yapan görevliler, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi, yapılan ikazları dikkate almayan araç sürücüsü kaçarak uygulama noktasından uzaklaştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli araç durduruldu. Kimlik bilgileri tespit edilen F.İ. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahsa yönelik ve araç içerisinde yapılan aramalarda, 6.26 gr uyuşturucu madde, 0.81 gr metamfetamin, 12 adet 7.62 mm Fişek, 1 adet ruhsatsız silah, 4 bin 850 TL para, 5 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın Yenidoğan Mahallesi’ndeki ikamet adresine geçilerek, adres içerisinde yapılan aramalarda, 550 gr bonzai, 14 bin 830 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.