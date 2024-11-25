Sancaktepe Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler gününe özel gerçekleşen konserde Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Sancaktepe Belediyesi Sancaktepe sahnesi’nde gerçekleşen konserde Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in yanı sıra bir çok katılımcı katıldı.

Konserde ses sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür seslendirdikleri parçalarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Konser öncesi gerçekleşen kokteyl programında söz alan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin; Ailelerimizin emaneti olan saf sevgiyi, emekle işleyerek üretken kılan, paylaşmayı öğreterek onu çoğaltan, eğitimin yanında bizi besleyen yegâne şeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine ülkü edinmiş öğretmenlerimize ithaf ettiğimiz etkinliğimize katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta İlk ve en büyük öğreticimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün nezdinde, tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmenlere yüzde 20 indirim

Başkan Yeğin ayrıca 24 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında Sancaktepe Belediyesi’nin Hanımeli Kafe, Paşaköy, Yenidoğan ve Aydos sosyal tesislerinde Öğretmenlere yönelik yüzde 20 indirim yapılacağını belirtti.