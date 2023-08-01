Sancaktepe Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle 10 bin kişilik aşure dağıttı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

İlk olarak Samandıra Meydanı’nda başlayan aşure dağıtımına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ay yıldız Türk bayrağı ile süslenen aşure kazanın başına geçen Başkan Şeyma Döğücü Sancaktepeli vatandaşlara aşure dağıttı.

Samandıra meydanın ardından sırası ile Yenidoğan Meydan, Sarıgazi Demokrasi Cad. ve Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşen aşure dağıtım etkinliğinde toplamda 10 bin kişilik aşure dağıtıldı. Öte yandan, etkinliğe katılan vatandaşlar Başkan Döğücü ile hatıra fotoğrafı çekilerek sohbet etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün mübarek günleri idrak ettik. Muharrem ayının 12’nci günündeyiz ve aşuremizi dağıtmaya başladık. Her sene olduğu gibi bu senede dört meydanımızda aşurelerimizi kendimiz hazırladık, pişirdik ve Sancaktepeli kardeşlerimizle paylaşıyoruz” dedi.

“Belediyemiz çok çalışıyor”

Etkinliğe katılan Zekiye Oğuz, “Şeyma Hanım sağ olsun. Geçen sene nasip oldu kızıma ilk ayakkabısını Şeyma Döğücü aldı. Kızım resim çektirmek istedi o yüzden bekliyoruz. Belediyemiz çok çalışıyor, çok güzel şeyler yapıyor” şeklinde konuştu.