Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe’de meydana gelmiş. MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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