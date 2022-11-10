Sancaktepe’de polis ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa toplamda 9 bin 95 TL para cezası kesildi.

Sancaktepe’de polis ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa toplamda 9 bin 95 TL para cezası kesildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Hemen adrese giden ekipler, iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 106 adet iskambil kâğıdı, 250 TL para ele geçirildi. Baskında, iş yerinde 5 şahsın kumar oynadığı görülürken, kumar oynattığı tespit edilen M.O. isimli iş yeri yetkilisi ile görüşüldüğünde iş yerinin herhangi bir ruhsatının olmadığı da anlaşıldı. Konu ile ilgili iş yerinde yakalanan 5 şahıs hakkında toplamda 9 bin 95 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri yetkilisi M.O. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.