Sancaktepe’de polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir işyerine baskın yaptı. Baskında bir adet şans oyunu ve 6 bin 210 TL ele geçirildi.

Sancaktepe’de polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir işyerine baskın yaptı. Baskında bir adet şans oyunu ve 6 bin 210 TL ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Sancaktepe ilçesinde yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.10 sıralarında Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynanması için yer ve imkân sağlandığı bilgisini alan ekipler, belirlenen adrese gitti.

Yapılan incelemelerde işyeri yetkilisi S.B. isimli şahıs yakalandı. İşyeri içerisinde bir adet şans oyunu kumar makinesi olduğu görülürken, kumar makinesi ve içerisinde bulunan 6 bin 210 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Öte yandan, konu ile ilgili yakalanan S.B.’ye yönelik adli işlem başlatıldı.