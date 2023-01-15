Kaza sonucu aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu araç içinde sıkıştı. Sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün idaresindeki 34 EY 8148 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki 4 metre yükseklikten şarampole düştü.

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