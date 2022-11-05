Sancaktepe’de düzenlenen etkinlik ile, Kars, Ardahan ve Iğdır’a ait yöresel ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. İstanbullular, yöresel tatlardan olan kaz eti, kaşar peyniri ve Kars balına yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe’de düzenlenen etkinlik ile, Kars, Ardahan ve Iğdır’a ait yöresel ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. İstanbullular, yöresel tatlardan olan kaz eti, kaşar peyniri ve Kars balına yoğun ilgi gösterdi.

Doğal güzelliği ve temiz havasıyla bilinen Kars, Ardahan ve Iğdır’ın yöresel lezzetleri İstanbul Sancaktepe’de Meydan Park etkinlik alanında sergileniyor. Dün açılışı yapılan Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günlerine, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Dernek Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel ve doğal tatların buluştuğu “Kars, Ardahan ve Iğdır” tanıtım günleri festivalinde; kaz eti, Kars kaşarı, Kars Balı, tereyağı İstanbullular ile buluştu. Öte yandan Kars, Ardahan ve Iğdır’ın şifa dolu lezzetleri ve ünlü yemekleri 4 gün boyunca Sancaktepe Meydan Park etkinlik alanında sergilenmeye devam edecek.

“Burası artık Yenikapı ve Maltepe Meydanları gibi bir etkinlik alanı haline gelmiş oldu”

Konu hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Sancaktepe’de kültür turlarımız devam ediyor. Bugün Kars, Ardahan, Iğdırlı hemşehrilerimizle bir aradayız. Daha önce burada çok çeşitli memleketlerin stantları, ürünleri sergilendi. Burada çok güzel bir kardeşlik yaşandı. yöresel, kültürel anlamdaki yiyeceklerle, hem yerel sanatçıları, hem kıyafetleriyle, kültürlerini Sancaktepe’nin meydanında Karslı, Ardahanlı, ve Iğdırlı kardeşlerim yaşatacaklar. Biz de buna tanıklık edeceğiz. Bütün İstanbul’u bekliyoruz. İstanbul’daki bütün Karslıları, Ardahan, Iğdırlı hemşehrilerimizi de buraya bekliyoruz. Burası da artık Yenikapı ve Maltepe Meydanları gibi bir etkinlik alanı haline gelmiş oldu” dedi.

“Kars’ın ve diğer illerimizin güzelliklerini burada İstanbul’da yaşayan insanlara ulaştırmış oluyoruz”

Ürünlerini Kars’tan getiren vatandaşlardan Gürcan Merey, “İlimiz Kars’ın tüm ürünlerini buraya getirdik. Kars’ın tereyağı, Kars’ın meşhur kaşarı, Kars’ın göğermiş peyniri ve birçok ürünü getirdik. Tüm Karslıları da bekliyoruz. Böyle etkinlikleri tabii ki önemli buluyorum. Serhat ilimiz Kars’ın ve diğer illerimizin güzelliklerini burada İstanbul’da yaşayan insanlara ulaştırmış oluyoruz. Onlar da yakından tanımış oluyor” ifadelerini kullandı.

Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günlerine gelen vatandaşlardan Ahmet Yıldız ise “Bir Kars Sarıkamışlı olarak geldik, buradayız. Bu güzel ürünlerimizi burada gördük. Adeta gençliğimize gittik. O kadar güzel günlerimizi yaşadığımız günler ayağımıza geldiği için çok mutluyuz. Burayı bize sunduğu için Sancaktepe Belediye Başkanına da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.