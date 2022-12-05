Sancaktepe’de kumar oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı. Düzenlenen baskında, kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 TL para cezası verildi.

Sancaktepe’de kumar oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı. Düzenlenen baskında, kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 TL para cezası verildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İnönü Mahallesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi edinilmesi üzerine kahvehaneye 3 Aralık tarihinde baskın düzenlendi. İçeride 6 kişinin kumar oynadığı ve masa üzerinde 120 TL kağıt para ile 105 adet iskambil kağıdı olduğu görüldü.

İş yerinde kumar oynadığı belirlenen 6 şahsın tamamına 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereği kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplam 10 bin 914 TL para cezası işlemi uygulandı. İş yeri yetkilisi H.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.