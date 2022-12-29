Sancaktepe’de 22 yaşındaki erkek şahıs, eski nişanlısı olan 24 yaşındaki kadını evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Genç kadın direnince şahıs silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Genç kadının acılı ailesi ise şahsın gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.

Sancaktepe’de 22 yaşındaki erkek şahıs, eski nişanlısı olan 24 yaşındaki kadını evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Genç kadın direnince şahıs silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Genç kadının acılı ailesi ise şahsın gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.

Olay, 26 Aralık pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Sancaktepe’de yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal ve beraberindeki bir şahıs tarafından evinin önünde zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Uysal, 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz’ü kaçırmaya çalışırken kadının çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Çevredekiler kadının otomobile zorla bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak genç kadının yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay yerinden kaçan saldırganlar ise daha sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede yaşam savaşı veren genç kadının babası Engin Ersöz, “Olay Pazartesi Günü oldu. Pusu kurmuşlar. Nişanlısının babası kızımı almaya geliyor. O sırada saldırganlar aracın önünü kesip, kayınpederine, ‘Biz sivil polisiz, siz karışmayın’ diyorlar. Ellerinde silahla kızımı arabadan indiriyorlar. Kızımı aşağıya indirince bağrışmalar oluyor. Sesten dolayı annesi evden dışarıya çıkıyor. Bu sırada kızımı kendi araçlarına götürmeye çalışıyorlar. Kızım ellerinden kurtuluyor ancak yeniden kızımı yakalıyor. O sırada kızıma ateş ediyor. Kızım yere düşüyor. Araca binip kaçıyor. Şu an kızımın sağlık durumu kritik. Beyninde ödem oluştu. Doktorlar ameliyat etmiyorlar. Yetkilerimizden talebimiz şahısların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.