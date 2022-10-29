Sancaktepe’de mobilya yüklü kamyonet, sürücüsünün eşyalarını indirmek için araçtan indiği esnada freni boşalarak yol üzerindeki apartman bahçesine uçtu. Kamyonet kasasında bulunan 2 işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Sancaktepe’de mobilya yüklü kamyonet, sürücüsünün eşyalarını indirmek için araçtan indiği esnada freni boşalarak yol üzerindeki apartman bahçesine uçtu. Kamyonet kasasında bulunan 2 işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisi mobilya yüklü olan Mustafa Atay hakimiyetindeki 34 CLU 924 plakalı Isuzu marka kamyonet, sürücüsünün araçtan indiği esnada freni boşaldı. Yokuş aşağı hareket eden kamyonet bir binanın bahçesine uçtu. Kasasında bulunan iki işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken freni boşalan kamyonetin sokak içerisinde bulunan çocuklara çarpmaması muhtemel bir faciayı önledi.

"Aracın freni boşalıyor"

Yaşanan olayı gören mahalle sakini İsmail Koca, Sokağın yukarısındaki binanın önünde mobilya indiriyorlardı. Aracın freni boşalıyor. Kamyonet kasasında O esnada iki işçi varmış. Onlar da apartmanın boşluğuna kamyonetle birlikte giriyor. Kendi imkanlarıyla kurtuluyorlar. Neyse ki yaralı yok" dedi.