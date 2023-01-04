Sancaktepe’de bir depodan alüminyum profil kesme aleti ile merdiven çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Depodan eşyaları çalan kişinin, aynı mahallede hurdacılık yapan bir iş yeri sahibi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs polis tarafından yakalanırken iş yerinde alüminyum profil kesme aleti ile 2 adet merdiven ele geçirildi.

Sancaktepe’de bir depodan alüminyum profil kesme aleti ile merdiven çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Depodan eşyaları çalan kişinin, aynı mahallede hurdacılık yapan bir iş yeri sahibi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs polis tarafından yakalanırken iş yerinde alüminyum profil kesme aleti ile 2 adet merdiven ele geçirildi.

Sancaktepe’de Merve Mahallesinde bulunan bir depodan 31 Aralık tarihinde alüminyum profil kesme aleti ile merdiven çalındı. İhbar üzerine hareket geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adres çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kullanmış olduğu kamyonetin plaka bilgilerini tespit etti. Depodan aleti ve merdiveni çalan kişinin, aynı mahallede hurdacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi E.B. olduğu anlaşıldı.

Çalışmaların devamında, şüpheli şahıs 02 Ocak tarihinde kendisine ait iş yerinde polis tarafından yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet alüminyum profil kesme aleti ve 2 adet merdiven ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve “iş yerinden hırsızlık” suçundan 03 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Çalıntı alüminyum profil kesme aleti ile merdivenin kasasına yüklendiği kamyonetin sokaklarda ilerlediği, anlar güvenlik kameralarına yansıdı.