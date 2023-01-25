Sancaktepe’de bir şahıs, boşandığı eşine sokak ortasında 7 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahı tutukluk yapan şüpheli ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin, vurduğu kadının başında beklediği ve ardından kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de bir şahıs, boşandığı eşine sokak ortasında 7 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahı tutukluk yapan şüpheli ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin, vurduğu kadının başında beklediği ve ardından kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.30 sıralarında Sancaktepe’de Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli sokak ortasında tartıştığı eski eşi B.S.’ye yanında taşıdığı silahı çıkartarak 7 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve ayak ve bacak bölgesinden yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahı tutukluk yapan şüpheli şahıs ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan şahsın boşandığı eşini yaraladıktan sonra başında beklediği anlar ve olay yerinden kaçışı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.