Sancaktepe TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine inen karga, araç üzerinde dakikalarca seyahat etti. Çevresindeki araçları izleyerek yolculuk yapan karga yüzleri gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Sancaktepe’de seyir halindeki aracın üzerine inen karga dakikalarca otomobil üzerinde yolculuk yaptı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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