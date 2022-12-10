Sancaktepede 3 katlı binanın alt katında bulunan mobilya atölyesini gece saatlerinde gelen iki şahıs kundakladı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Sancaktepede 3 katlı binanın alt katında bulunan mobilya atölyesini gece saatlerinde gelen iki şahıs kundakladı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay gece saat 2:50 sıralarında Sancaktepe Hilal mahallesi Şehit polis Engin Açıkgöz sokakta bulunan 3 katlı binan alt katında bulunan mobilya imalathane atölyesinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs otomobille dükkanın önüne gelerek dükkan önündeki malzemeleri ateşe verdi. Çıkan yangın sonucu mobilya atölyesi ve 3 katlı bina alevlere teslim oldu. O görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra şahısların sakin anları dikkat çekerken, olay yerinden otomobillerine binerek uzaklaştılar. Mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede 3 katlı binaya sirayet etti. Çıkan yangın sonucu mobilya imalathane atölyesi ve bina kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat yakın süre çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alırken bina sakinleri yangını telaşlı gözlerle sokakta kaldırıma oturarak takip etti. Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı binanın elektriklerini kesti. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri kaçan 2 zanlıyı yakalamak için inceleme başlattı.