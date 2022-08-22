Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi tarafından organize edilen ’Kadın Eli, Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışı Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de katılımıyla gerçekleştirildi. Girişimci kadınlar stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu.

Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi tarafından organize edilen ’Kadın Eli, Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışı Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de katılımıyla gerçekleştirildi. Girişimci kadınlar stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu.

Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi tarafından organize edilen ’Kadın Eli, Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışı resmî törenle açıldı. Sancaktepe Belediyesi binası yanında bulunan alanda açılan Çarşı’da Sancaktepeli kadınların el emeği, göz nuru ürünleri stantlarda yerini aldı. Açılışa; Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, STK temsilcileri ve birçok kadın girişimci katıldı.

“Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak”

Konu hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “ Bu sene Kadın Eli Kadın Emeği Çarşısı’nın ikincisini yapıyoruz. Artık geleneksel hale getireceğiz inşallah. Kadın Eli Kadın Emeği Çarşı’mızın ikincisini açmış bulunuyoruz. Hanımefendilerden çok talep geliyor bu konuda biz de onlara stantlarımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Ayrıca kurslarımızda da eğitim almış olan, el maharetlerini mesleğe dönüştürecek şekilde yapmış olduğumuz bu serüvenden sonra sertifikalarını alıp onların ürettikleri ürünleri de burada sergiliyoruz. Onlar da satışa sunuyorlar. Bir anlamda kendi ekonomik özgürlüklerini hem kazanıyorlar, hem de bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Aynı zamanda da burada sosyalleşiyorlar, girişimciliğe başlıyorlar. Burada stantlarımızın 20 tanesinde hepsi de ilk kadın girişimcilik deneyimini burada yaşıyorlar. İnşallah çok güzel sonuçlara ulaşacağına da eminim. Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak.“ dedi.

“Kendi el emeği ürünlerimizden kazandığımız paralarımızla, çocuklarımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz”

Ürünlerini satışa sunan kadın girişimcilerden Necla Yıldız, “İkinci senedir buraya geliyorum. El emeği göz nuru ürünlerimizi sergiliyoruz. Belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel programı sunduğu için. Kendi el emeği ürünlerimizden kazandığımız paralarımızla, çocuklarımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Girişimci kadınlardan Fatma Dağziren, “Sancaktepe Belediyesi’nin hazırladığı kurslarda eğitim aldık. Onların sayesinde güzel şeyler yaptık ve burada sergilemeyi sunduk. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz bu konuda bizlere yardımcı olduğu için.” ifadelerini kullandı.

“Standımda sarma, börek ve poğaça var”

Girişimci kadınlardan Tuğba Satan ise “Ev hanımlarına böyle bir öncelik tanımalarına çok sevindim. Çok güzel bir şey, keşke her tarafta olsa. Stantımda sarma, börek ve poğaça var. Sabahları işe gidenler olduğu için kahvaltılık tarzı şeyler de yaptık.“ diye konuştu.