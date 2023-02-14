Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından çok kısa sürede tüm gücünü afet bölgesine aktaran Sancaktepe Belediyesi, depremin en çok hasar verdiği bölgelerden biri olan Malatya’da 500 adetlik ’Konteyner Kent’ kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından çok kısa sürede tüm gücünü afet bölgesine aktaran Sancaktepe Belediyesi, depremin en çok hasar verdiği bölgelerden biri olan Malatya’da 500 adetlik ’Konteyner Kent’ kuruyor.

Depremin meydana geldiği tarihten bugüne kadar afet bölgesine ilçede belirlenen 3 noktadan devamlı sevkiyat gerçekleştiren Sancaktepe Belediyesi, 137 bin adet hazır gıda, 112 bin adet ekmek, 60 bin adetten fazla su, 65 bine yakın mont, ayakkabı, çocuk giyim, 36 bin adet battaniye başta olmak üzere 55 tır ve 27 kamyondan oluşan bir çok temel ihtiyaç malzemesini, 133 adet iş makinesi, 69 belediye ve gönüllü personel ile afet bölgesine göndererek depremzedelerin hizmetine sundu. Bunların yanında belediye, ayrıca depremde ağır yara alan Malatya’nın Doğanşehir bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 500 adet konteyner evi bulunan mefruşatlı Konteyner Kent’in kurulumuna başladı.

Kalıcı deprem konutlarından önce vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması için 1+1 şeklinde olacak olacak konteyner evlerin dışında ise market, umumi çamaşırhane, sağlık ocağı ve çocuk oyun alanları bulunacak. Deprem bölgesinde konteyner kentin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulunan ve depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çalışmalara ivedilikle başladıklarını ve önümüzdeki günlerde konteyner kentin tam teşekküllü hazır hale gelerek depremzede vatandaşların kullanıma açılacağını belirtti.