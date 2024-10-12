Sancaktepe Belediyesi 11. Kitap Günleri ve 2024-2025 Kültür-Sanat Sezonu düzenlenen törenle başladı. Açılışa ilişkin konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Birçok konserle, festivalle, resim sergileriyle, sportif faaliyetler ile Sancaktepe’yi yaşayan bir şehre dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ve ülkenin önde gelen yazarlarının kitapseverlerle buluştuğu Sancaktepe Kitap Fuarı ve 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu için açılış programı dün Meydan Park’ta gerçekleşti. Açılışın ilk gününde ünlü yazar Ahmet Ümit etkinliğe onur konuğu olarak katıldı.

Ayrıca sezonun ilk gününde fotoğraf sanatçısı Khosro Vahabi’nin “Benim Ormanım” adlı fotoğraf sergisi ve “Hamiyet Bir Peyk” adlı müzikali Sancaktepe Sahnesi’nde izleyicileriyle buluştu.

Sanata olan ilgiyi artırmak ve sanatseverleri sanat ile buluşturmak amacıyla her ay farklı etkinliklerin düzenleneceği kültür sanat sezonunda söyleşiden tiyatroya, konserden seminer ve anma programına kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Kitap tutkunlarını 11- 20 Ekim tarihleri arasında ağırlayacak olan kitap fuarına ise 40’tan fazla yayınevi ve 36 yazar katılım sağlıyor.

Yazar Ahmet Ümit, “Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Belediyenin görevleri arasında insanlara kültür götürmek çok kıymetli bir şey. Çağdaş bir toplum oluşturmamız için çocuklarımızın, insanlarımızın kitap okuması gerekiyor, sanat ile ilgilenmesi gerekiyor. Kitap günleri de bunun en önemli araçlarından biri. Bu nedenle burada bulunmaktan büyük gururluyum. İstanbul çok büyük bir şehir, Sancaktepe’deki hemşehrilerimizin de kültür ve sanattan faydalanması gerekiyor” dedi.

Başkan Alper Yeğin, “Biraz önce Sancaktepemizin geleneksel 11. Kitap Günleri’nin açılışını yaptık. Kıymetli yazarlarımızla Sancaktepeli komşularımızla bir araya geldik. Sancaktepe ilçemizin kültür sanat etkinliklerinin açılışını yapıyoruz. Çok değerli önemli bir ressamımız sizlerle beraber. Onun eserlerini hep birlikte inceledik. Kültür sanat sezonu bir yıl boyunca sürecek aslında. Birçok konserle, festivalle, resim sergileriyle, sportif faaliyetler ile Sancaktepe’yi yaşayan bir şehre dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu da bir başlangıç. Sancaktepe’de yaşayan bütün insanlarımızın mutlu huzurlu olduğu, etkinlikler, kültürel sanatsal anlamda faaliyetler gerçekleştirerek toplumun bir araya gelmesini hedefliyoruz” dedi.