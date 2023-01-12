Ordu’da tamirat için bir kaporta dükkanına getirilen otomobil, kaynak yapıldığı esnada alev aldı.

Ordu’da tamirat için bir kaporta dükkanına getirilen otomobil, kaynak yapıldığı esnada alev aldı.

Olay, Altınordu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş Kartal marka/model bir otomobil, taban sacı tarafındaki sorunların tamiratı için kaporta dükkanına getirildi. Burada iş yeri sahiplerinin kaynak makinesiyle işlem yaptığı esnada alevin içerisinden dumanlar yükselmeye başladı. Aracın iç kısmının tutuşmaya başladığını fark eden işyeri sahibi ve çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, ekipler gelene kadar ise yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın nedeniyle otomobilin iç kısmını tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.