Türk sanayiinde lokomotif öneme sahip olan makine sektörü, yurt dışı pazarlarda da rekabet edebiliyor. USEL Makine’nin yeni Genel Müdürü Oğuz Akkaya, “Sanayimizin lokomotif sektörü olan makine sektörümüz de en fazla sahip çıkmamız gereken sektördür ve diğer tüm sektörleri etkilemektedir, bu nedenle çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Akkaya, tamamen yerlileşmeyi amaçladıklarını belirterek, "Yakında makinalarımızda tamamen yerli üretim olan CNC kontrol ünitelerini kullanmaya başlayacağız. CNC kontrol sistemlerinin yerlileşmesi ile dışa bağımlılık azalacak. Aynı zamanda bu sayede dünyada giderek yaygınlaşacak akıllı makinalar ve karanlık fabrikalar konsepti için de önemli bir adım atılmış olacak” dedi.