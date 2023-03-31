Ordu’da yarım asırdır demircilik yapan 80 yaşındaki Hasan Şahin, ilerleyen yaşına rağmen iş yerine gelmeyi ihmal etmiyor. Şahin, demirci atölyesinde huzur ve sağlık bulduğunu belirtiyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Hasan Şahin, ilerleyen yaşına rağmen 50 yıl önce başladığı mesleğini sürdürüyor. Şahin, demir ürünlerin üretildiği dükkanında oğlu ile birlikte çalışmalara devam ederken, iş yerine gelmediği günlerde huzursuz olduğunu belirtiyor. Sağlığını mesleğine borçlu olduğunu söyleyen Hasan Şahin, Ramazan aylarında oruç tutmayı da bırakmadığını söyledi.

“Dükkanımı açtığımda tansiyonum düzeliyor”

1973 yılında başladığı işinde o günden bu yana vatandaşlara hizmet ettiğine dikkat çeken Şahin, “Allah’a şükür sağlıklıyım ve sağlığımı da işime borçluyum çünkü her sabah gelip açtığımda tansiyonum düzeliyor, işimin başında sıkıntılarım gidiyor. Sabahları geldiğimde dükkanımı açarım ve yapılacak işlere bakarım, sonrasında sırasına göre yaparız. Sanayinin en yaşlı demircilerindenim. Demir üzerine oğlum ile birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Pazar günleri pazartesi gelecek de işe gideceğim diye sıkılıyorum” diyen Şahin, “İş yerinin kapısını açtığımda rahatlıyorum. İş yerimde tedbirli çalışırım, eve de temiz giderim. Benden sonra gelecek olan sanatkarlara da tavsiyem sabırlı olsunlar ve iş yerlerini sabahtan açacaklar, müşteri onları değil, onlar müşteriyi bekleyecekler. Yaptıkları işi temiz ve erken yapmaya çalışsınlar” ifadelerine yer verdi.

“Her zaman orucumu tutmaya çalıştım”

Şahin, Ramazan aylarında oruç tutmayı hiç ihmal etmediğini söyleyerek, “3 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğumda tutamamıştım. Onun haricinde orucumu bırakmıyorum. Doktor da bana oruç tutmanın faydalı olduğunu anlattı, şimdiye kadar da hiç zorlanmadım. Artık işlerde çırak da bulamıyoruz, yeni nesil çocuklar bu işte çalışmak istemiyor. Biz bu işi öğrenmek için çok çalıştık” şeklinde konuştu.