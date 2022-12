Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nde 5 kriterde 94 plaket, 72 firmaya ve 2 genç girişimciye takdim edildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nde 5 kriterde 94 plaket, 72 firmaya ve 2 genç girişimciye takdim edildi.

EBSO, pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremedikleri 2019 ve 2020 yılı başarılı sanayi kuruluşları ödül törenini İZQ İnovasyon Merkezinde düzenlendi. 72 firma ve 2 genç girişimcinin ödüllendirildiği törende konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Geçmişten bugüne gördük ki, konjonktürel olarak zor dönemler, üretmenin önemini daha çok öne çıkarmıştır. Pandemi bunun sonuncusudur. Dinamik, esnek, girişimci, cesur hamleleri ile reel sektör; herkesin evlere kapandığı, ne yapacağını bilemediği bir süreçte takdire şayan bir performans gösterdi. Artan ihracat rakamlarımızdan büyüme oranımıza; ülkeye giren dövizden artan siparişlere kadar her aşamada bunu gördük. Küresel bir krizi, sanayicilerimiz her türlü güçlüğe rağmen fırsata çevirdiler. Zira, bunu geçen haftalarda açıklanan 2021 iller bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri de teyit etmektedir. Ülke ortalamasının üstünde büyüyen İzmir’in bu başarısındaki ana etken imalat sanayindeki büyümesidir. 2020 yılında İzmir’in sektörel dağılımında imalat sanayinin payı yüzde 20 iken bu oran 2021 yılında yüzde 22’ye yükselmiştir. Bu sizlerin başarısıdır" dedi.

"Her biri alkışı hak ediyor"

EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ise "Dünden bugüne, sürdürülebilir performans açısından sanayinin tercih edilir olması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Özellikle de küresel ekonomide her geçen gün artan risk ve belirsizliklere kendi iç dinamiklerimizdeki konular da eklendiğinde, üretim ülkemiz açısından çok daha kritik bir strateji durumundadır. Böyle bir süreçte üyelerimizin dikkat çekici performans göstermeleri gerçekten kayda değer bir başarıdır. Bu başarılar şüphesiz ki, sanayi kapasitemizi ve niteliğini artırmayı hedeflediğimiz önümüzdeki dönemde de umudumuz olacaktır. Bizler bugün belli sayıdaki başarılı olan sanayicilerimizi ödüllendirme imkanına sahibiz. Ancak, biliyoruz ki yatırım yaparak ürettiği ürünle, sağladığı istihdamla, kazandırdığı dövizle, ödediği vergiyle kim ki ülkeye katkı koyuyor, elini taşın altına sokuyorsa her biri alkışı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Törende, 2019 ve 2020 yılında en yüksek üretim ve yatırım yapan 5’er büyük firmaya ödülleri takdim edilirken, en yüksek üretim ve yatırım yapan ilk 3 büyük firma arasında Star Rafineri, PETKİM ve TÜPRAŞ yer aldı. Törende, yine 2019 ve 2020 yıllarında KOBİ’lerde en yüksek üretim ve yatırım yapan 5’er firmanın yanı sıra 2019 ve 2020 yıllarında meslek komitelerinde üretim ve yatırımda öne çıkan firmalar ödüllerine kavuştu. 2019 ve 2020 yılında seçilen genç girişimciler Dilara Uyar ve Burak Beşer de törende ödül aldı.