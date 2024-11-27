Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından her yıl düzenlenen ve ulusal çapta büyük bir ilgiyle takip edilen Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması, bu yıl 5’nci kez katılımcılarıyla buluşuyor. Katma değeri yüksek projeleri desteklemeyi ve sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen yarışma için başvurular 2 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 14 Mart 2025’e kadar devam edecek.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, 750 bin TL toplam ödül havuzuna sahip olan yarışmanın, yenilikçi fikirlerin sanayiye kazandırılması için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Katma değeri yüksek projelerle ortaya konacak yeni fikirlerin Türkiye’nin genel ekonomik ve teknolojik kalkınması için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Akpınar, şunları kaydetti:

“Sanayideki rekabet gücümüzü artırabilmek için değişimi ve sürekli yenilenmeyi desteklememiz gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmek, hem bölgemize hem de ülkemize büyük bir avantaj sağlayacak. Bu yarışma, gençlerimizin ve akademisyenlerimizin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesi için bir platform sunuyor.”

Bu yılki tematik alanlar

Akpınar, ayrıca teknolojik gelişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini ve bu süreçte rekabet avantajı elde edebilmek için AR-GE ve inovasyona yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yarışmanın bu yılki tematik alanlarının; Donanım- Yazılım, Elektrik- Elektronik, Yeşil Teknolojiler, Gıda-Tarım, Tekstil, Kimya, Enerji, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik, Makine İmalatı ve Otomotiv, Savunma, Uzay ve Havacılık olarak belirlendiğini bildirdi.

Bölge Müdürü Akpınar, “Ülke olarak teknoloji üretiminde bir üst lige çıkmalıyız. Bu yarışma, sanayimizde dönüşüm oluşturacak projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

Kimler katılabilir ve nasıl başvurulur?

Yarışmaya, lisans öğrencilerinden akademisyenlere kadar geniş bir katılımcı kitlesi dahil olabiliyor. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, projeye katılımın tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, başvuru şartları ve detaylara adanaorganize.org.tr ve aosbprojedestekofisi.com adreslerinden ulaşılabileceğini açıkladı.

Her katılımcının bir proje ile başvurabileceği yarışma, özellikle genç girişimcileri ve akademik dünyayı sanayiyle buluşturarak üretime dönüştürülebilecek fikirleri ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Yarışma takvimi

2 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 14 Mart 2025’e kadar başvuruları devam edecek olan yarışmanın hakem değerlendirme süreci 17 Mart - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışma sonuçları 5 Mayıs 2025’te açıklanıp, ödül töreni ise 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Sanayi-üniversite iş birliğine büyük katkı

AOSB, yarışma aracılığıyla üniversiteler ile sanayi dünyası arasındaki iş birliğini artırmayı ve akademisyenleri girişimci olmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

AOSB Bölge Müdürü Akpınar, bu noktada yarışmanın önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Sanayicilerimizin ve üniversite mensuplarımızın bu yarışmayı sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak görmesi gerekiyor. İnovatif projeler, bölgemiz ve ülkemiz için yeni fırsatlar oluşturacak” dedi.

AOSB 5. Ulusal Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve üretime dönüşmesi adına heyecan verici bir platform sunuyor. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen katılımcıların, belirtilen tarihler arasında başvuruları bekleniyor.