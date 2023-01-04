Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği ve Gaziantep’te de çalışmalarına başlanan Sanayide Kadın Eli Projesi için proje paydaşlarının katılımı ile lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği ve Gaziantep’te de çalışmalarına başlanan Sanayide Kadın Eli Projesi için proje paydaşlarının katılımı ile lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Kadınların sanayide istihdama katılımını arttırmak, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan projenin lansmanı GSO ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının ardından paydaş kurumların yetkilileri tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Başkan Vekili Yaşar Erturhan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, kurum yetkilileri ve kadın girişimciler katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beşeri sermayenin önemine işaret ederek şunları kaydetti: “Dünya sürdürülebilir kalkınma diyor, dünya hiç kimseyi geride bırakmadan sosyal içerme diyor ve dünya insani ve çevresel kalkınma diyor. Kim bu tanımların içini doldurursa başarılı oluyor. Çünkü biz şehirlerle yarışıyoruz. Dolayısıyla bu meseleyi kadınlar da şurada olsun meselesi olarak değil, bunun bir ekonomi, bir istihdam, bunun bir bilgi ekonomisi meselesi olduğunu biliyor ve Cumhuriyet meselesi olarak görüyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Beşeri sermayemizi kuvvetlendirmek için bütün yatırımımızı insana yapmamız gerekiyor. Kadın ve erkeğin bakış açıları bir araya geldiği zaman büyük bir başarı ortaya çıkıyor. Bu noktada bu proje büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum”

Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayan, sanayide kadın istihdamını arttıran, kadınların toplumsal ve ekonomik konumları güçlendiren “Sanayi’de Kadın Eli” projesinin önemli ve kıymetli olduğunu ifade eden TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de konuşmasında, “Nüfusumuzun yarısının kadın olmasına rağmen, istihdamın 3’te 1’i kadın. Girişimciler arasında ise kadın girişimcilerimiz, toplam girişimci nüfus içerisinde yüzde 10’luk bir orana sahip. Şunun farkında olmalıyız, kuş tek kanatla uçamaz. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların ekonomide daha çok yer alması gerekiyor. Kadınların istihdam edilmeleri, onların ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını sağlar ve hane içi karar alma süreçlerindeki güçlerini artırır. Çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyüme beklenemez. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadının olmadığı her yer eksiktir. Algısal bakış ve kültürel olgular ne yazık ki kadınların önünde büyük engel. Kadın işi, erkek işi diye bir şey yoktur. Cinsiyeti öne çıkaran eski anlayış değişiyor, bir işi en iyi şekilde yapılması için gereken yetenekler önem kazanıyor. Bu konuda önyargıları kırmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

“Sanayi’de Kadın Eli” Projesinin bunun en önemli kanıtı olduğunu vurgulayan Öztürk şunları söyledi: “Sanayide kadın istihdamının artırılması ve sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiğimiz proje il etapta pilot il olarak Kütahya’da başladı ve şu ana kadar Kütahya’da 3 bin 931 kadın sanayide istihdam edildi. Proje; Kocaeli, Düzce, Bolu, İzmir, Sakarya, Yalova, Çorum, Bursa, Niğde, Konya, Hatay, Kayseri, Tekirdağ ve Diyarbakır illerinde devam ediyor. Bugün Gaziantep’in de katılmasıyla 16 ilde aktif olarak proje devam edecek. Ayrıca Ocak ayında Kırıkkale ve Mersin’de projeye dahil olacak. “Sanayi’de Kadın Eli” projesi ile istihdama hiç katılamamış ya da iş arayışında olan kadınlara iş imkânı oluştururken, diğer taraftan sanayi kuruluşlarının da nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak sürdürülebilir, fayda sağlayan, kadınların gelişmesine destek olan, iş hayatındaki varlığını güçlendiren başarılı bir projeyi hayata geçirdiğimizden dolayı çok mutluyum. Projenin gerçekleştiği illerde TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarımız ve Kurul üyelerimiz projenin duyurulması, bilinilirliğinin artması ve hedef kitleye ulaşılmasında büyük çaba sarf ediyor. Sanayi şehrimiz Gaziantep’inde proje çerçevesinde çok kısa zamanda büyük yol alıp, kadın istihdamını arttıracağına inanıyorum. Projeye katkı sağlayan paydaşlarımıza, ortaklarımıza, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye’nin girişimci kadın gücü olarak ‘Kadın Varsa Yarın Var’ diyoruz.”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, kadın ve erkeğin bir kuşun iki kanadı gibi olduğunu belirterek, “Birisinde aksama olursa diğeri uçamaz. Kadınların toplumsal yaşamda etkin olduğu ülkeler kalkınmışlıkları ile öne çıkmaktadır. Nüfusunun yarısı kadınlardan oluşan ülkemiz bu anlamda büyük bir potansiyele sahiptir. Şehrimiz de iş hacmi ve üretim kapasitesi ile farklı alanlarda istihdam imkanları sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep’tedir. Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde firmamız bulunurken, şehrimizde özel sektörde çalışan sayısı 430 bine ulaşmıştır. Ancak, bu güçlü potansiyele rağmen kadınlarımızın sanayi üretimine katılımları yeterli değildir. Tabi burada iş koşullarının kadınlarımıza uygun olarak tasarlanması gerektiği de bir gerçektir. Sanayiciler olarak bizler çalışma koşullarını oluştururken, kadınlarımız da artık üretime katılmak için biraz daha aktif olup harekete geçmelidir. Bu yüzden bu projeyi çok önemli ve değerli buluyorum. Bu tür projeler, özellikle genç yaştaki kadınlarımızın sanayi istihdamına kazandırılmalarını destekleyecek ve teşvik edecektir. Bu noktada en güzel örnek Sayın Başkanımız Fatma Şahin’dir. Kadınlarımıza örnek olmakta, cesaret vermektedir. Biz kendileri ile birlikte, Sanayi Odamız ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde kadınların üretime katılmasını sağlayabilmek için Türkiye’nin ilk ve tek Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni kurduk. Burada kadınlarımız kendi işlerini kuruyor ve üretime katılımlarını sağlıyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak, kadınlarımıza öncelik veriyoruz. İş birliği içerisinde yürüteceğimiz “Sanayide Kadın Eli” Projesinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Kadınların sanayide istihdama katılımını arttırmak, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan projenin önümüzdeki süreçte Gaziantep’e ve Türkiye’ye büyük katkısı olacağını kaydeden TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, “Ülkemizin her alanda gelişmesi, ekonomide üst sıralara tırmanması için daha fazla kadınımızın iş hayatına girmesi gerekiyor. Bu noktada çalışmalar yapan TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak; bu projenin de başarılı olması için kurul üyelerimizle elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Günümüzde yapılan birçok çalışmaya rağmen kadınlarımız, ekonomik hayatta halen yeteri kadar yer almıyor. Kentimizde ve ülkemizde kadınların iş hayatına katılımı istenilen noktada değil. İşte bu noktada “Sanayide Kadın Eli” Projesi yapılacak çalışmalara ışık tutacak ve kadınlarımızın iş hayatına girmesi artacak. Kadın girişimciler olarak bizler de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan; başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Nurten Öztürk’e, GSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi’ye ve destek olan herkese teşekkür ediyor projenin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Projede ilk protokolü imzalayan firma olan SANKO Holding adına Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sanayide Kadın Eli Projesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Ayrıca kadın girişimcilerimizin sayısını daha artırmak, sanayide kadın istihdamını hedeflediğimiz seviyelere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Protokolün hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.