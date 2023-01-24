CW Enerji, Kocaeli’de faaliyet gösteren otomotiv firmalarından biri olan Anadolu Isuzu’nun fabrikasına 5 bin 500,04 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Güneş panelleri ile Anadolu Isuzu, yılda yaklaşık 2 milyon 895 bin 721 kilogram karbon salınımının önüne geçecek ve yılda ortalama 437 adet ağacın kurtarılmasını sağlayacak.

CW Enerji, Kocaeli’de faaliyet gösteren otomotiv firmalarından biri olan Anadolu Isuzu’nun fabrikasına 5 bin 500,04 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Güneş panelleri ile Anadolu Isuzu, yılda yaklaşık 2 milyon 895 bin 721 kilogram karbon salınımının önüne geçecek ve yılda ortalama 437 adet ağacın kurtarılmasını sağlayacak.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, sanayide enerji talebinin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Artan enerji talebi göz önüne alındığında güneş enerjisi elektrik üretiminde büyük avantaja sahip. Firmalar güneşten aldığı güçle kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve maliyetlerinde önemli miktarlarda tasarruf elde edebiliyor. Biz de CW Enerji olarak, firmalara destek oluyor ve çatılarını yüksek kalite standartlarında ürettiğimiz güneş enerji panelleri ile donatmaya devam ediyoruz" dedi.

Firmaların güneş enerji santrali sayesinde kesintisiz enerji elde edilebildiğini ifade eden Yılmaz, bunun yanında GES ile sürdürülebilir çevreye de katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Paneller, yılda ortalama 437 ağacın kurtarılmasını sağlayacak

Bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmayı güneş enerjisi sistemleri ile buluşturduklarını dile getiren Yılmaz, "Daha yaşanabilir bir gelecek için Kocaeli’de faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından biri olan Anadolu Isuzu ile iş birliği yaptık. İş birliğimiz bünyesinde firmanın çatısına 5 bin 500,04 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panelleri ile firma yılda yaklaşık 2 milyon 895 bin 721 kilogram karbon salınımının önüne geçecek ve 437 ağacın kurtarılmasını sağlayacak. Firma panellerimiz aracılığıyla enerji üretimine başladı. Değerli yatırımcımızı bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, firmaları çevre dostu, sınırsız temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle buluşturmaya ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.