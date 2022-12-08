DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce ve bölge ekonomisine katkı sağlayan firmaları ziyaret edip sanayi ve teknoloji alanında daha da gelişmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce ve bölge ekonomisine katkı sağlayan firmaları ziyaret edip sanayi ve teknoloji alanında daha da gelişmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulundu.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, yönetim kurulu üyeleri, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, OSB Müdürü Aylin Özdemir Keleş ile beraber faaliyette bulunan firmalara ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Bıyık, Düzce ve bölge ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı firma sahibi ve yöneticilerine teşekkür ederken “İlimizdeki sanayicilerin ve kuruluşların sorunları, beklentileri üzerinde duruldu. Düzce’mizin sanayi ve teknoloji alanında daha da gelişmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Düzce’nin istihdamı, ekonomisi, ilin ekonomik durumu ve ihracat çalışmaları hakkında istişare ettik” dedi.