Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; işyeri açma ruhsatı ile ilgili problemin çözüldüğü müjdesini verdi.

Başkan Mehmet Yalçın yaptığı açıklamada; "Son günlerde sanayiciler için önemli bir problem haline gelen iş yeri açma ruhsatı ile ilgili, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş devreye girerek çözüme kavuşturulmasını sağlamıştır. Kendisine ve bu konuda büyük emeği geçen AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Üzüm ve il teşkilatı üyelerine teşekkür ediyoruz. Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, Perşembe günü Kayseri OSB’ye ziyaret gerçekleştirecek ve detaylı bilgi paylaşımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.