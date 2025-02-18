Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından 2024 yılında uygulamaya başlanan ‘Sanayici Memnuniyet Anketi’ çalışmasının sonuçları belli oldu. Yapılan ölçümler sonucunda, Kayseri OSB’den hizmet alan sanayicilerin yüzde 95’i aşan ölçüde memnun olduğunu ortaya çıktı.

2024 yılında başlattıkları Sanayici Memnuniyet Anketi çalışmasının yıllık verilerinin ortaya çıktığını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "Sanayicilerimize iyi ve doğru hizmet sunma çabalarımızın sonuçları memnuniyet anketlerimizde ortaya çıkmıştır. Yüzde 95’i aşan memnuniyet oranı bizleri sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Sanayicilerimiz her zaman daha iyisine layıktır ve biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Başlattıkları yeni uygulama ile sanayicilerin gönlüne dokunmaya amaçladıklarını kaydeden Başkan Yalçın, memnuniyet ölçümüne yönelik çevre temizlik, elektrik, harita, itfaiye, mali işler, ruhsat, su-kanalizasyon ve yazı işleri müdürlüklerinin sanayicilerin taleplerine ilişkin yaptıkları iş ve işlemler ile talep olmaksızın sunulan hizmetlerin oluşturduğu memnuniyeti ölçtüklerini belirtti. Başkan Yalçın, "Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen ve etki alanı sanayicilerimiz olan hizmetlerin oluşturduğu memnuniyetin ölçümlerinin ilk uygulama yılı sonuçlarını aldık. Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi ve benzeri konulara ilişkin görüşlerine başvurduk. Aldığımız cevaplar ve elde edilen veriler, Kayseri OSB sanayicisine en iyi şekilde hizmet ettiğimizin kanıtı olmuştur" diye konuştu. Yalçın, "Uygulamamız sayesinde aldığımız geri dönüşleri en iyi şekilde analiz ediyoruz. İşlemlerimizin hızının artırma ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik veri tabanı oluşturuyoruz. Anket çalışmamıza katılan ve büyük bir oranla bizden memnun olan tüm sanayicilerimize ve emek veren personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yalçın, Sanayici Memnuniyet Anketi uygulamasının 2025 yılı sürdürüleceğini belirterek, elde edilen sonuçların hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.