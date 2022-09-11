Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından “ESO 2. Aile Şenliği Kahvaltısı” gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından “ESO 2. Aile Şenliği Kahvaltısı” gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “ESO Aile Şenliği Kahvaltısı”, çok sayıda oda üyesi ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 800 kişinin yer aldığı kahvaltı programında, sanayiciler bir araya gelerek doyasıya eğlendi. Çocuklar için hazırlanan oyun alanlarında, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar yapılırken, yetişkinler için ise tavla turnuvası düzenlendi. Düzenlenen programda ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli de yer aldı.

“Artık çok daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var”

Düzenlenen kahvaltı programında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Burada olmanızdan dolayı gerçekten onur duydum. Hatta çoluk, çocuk, torun ne varsa hepimiz birlikte çok büyük bir aileyiz. Bunu burada görüyor olmak da son derece önemli ve kıymetli. Bu anlamda da ayrı bir gurur vesileyiz. Artık çok daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Eskişehir sanayisi büyüyor ve güçleniyor. Bu süreç içerisinde de ayrışmaya değil de birleşmeye çok daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Neticede aslında sanayi olarak hepimizin çıkarları da ortak. Hepimiz aynı kelimeleri konuşuyoruz. Aynı cümleleri kuruyoruz. Geleceğe umutla bakan bir Türkiye’nin üreten insanları olarak da bu mutluluğu sürekli taşımak arzusundayız. Bu anlamda tabii ki aslında bu geleneksel hale getirmeye çalıştığımız bir organizasyondu. Birincisini yaptık ama ondan sonra pandemi de müsaade etmedi. Bugün görüyorum ki artık pandemi falan da kalmamış. Ama önemli olan beyinlerde pandemi olmamasıydı. Ben Eskişehir sanayisi olarak bu beyinlerdeki pandeminin de bittiğini bugün mutlulukla izliyorum. O yüzden katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Umarım harika, güzel bir gün geçiririz” dedi.