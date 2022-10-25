Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda üyeleri başta olmak üzere tüm sanayici, esnaf ve KOBİ’lerinin karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda üyeleri başta olmak üzere tüm sanayici, esnaf ve KOBİ’lerinin karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Toplu açılışlar için 22 Ekim’de Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde Sivil Toplum Kuruluşları ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya katılım sağlayan Başkan Sadıkoğlu, Oda üyelerinin sektörel anlamda karşılaştığı tüm sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

Dosyada tüm sorunlara yer verildi

Başkan Sadıkoğlu tarafından sunulan dosyada şu konular yer aldı:

“6. Bölge Teşviklerinin ilimiz sanayi için önemi anlatılarak devamı talep edildi. Organize Sanayi Bölgeleri hakkında detaylı bilgi verilerek, yeni yatırım alanları için ihtiyaç duyulan kamulaştırma bedelleri için ödenek talep edildi.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından sadece 2020 yılında taban fiyat açıklaması yapıldığı ve alım olduğu hatırlatılarak, 2022 yılı hasat dönemi üzerinden 3 ay geçmesine karşın TMO’nun kayısıda taban fiyat açıklamamasının Malatya’daki kayısı üreticisinin ve ihracatçının mağduriyetler yaşamasına neden olduğu ifade edildi. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacına ulaşımda zorlandığı belirtilerek, kamu ve özel bankaların düşük faizli kredi imkanlarını ve limitlerinin arttırması talep edildi. EPDK’nın lisanssız elektrik üretimi yapan işletmelerin tüketim fazlası enerjinin bedelsiz devri hakkında çıkardığı yeni yönetmeliğin, ruhsatları alınmış ve uygulamada olan projeleri olan işletmeleri zor duruma soktuğu ifade edilerek, ruhsatları alınmış ve uygulamada olan projelerin 11 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren EPDK kararından muaf tutulması talep edildi.Yükselen enerji giderleri, KDV iadeleri, vergi oranları, maliyet artışları gibi konuların iş dünyasını zorladığı belirtilerek kapsayıcı çözümler talep edildi. İş dünyasının işçi-işveren mahkemeleri ile genel hukuksal konularda karşılaştığı sorunlara geniş yer verildi. Oda üyelerinin yerelde karşılaştığı konular hakkında bilgi verilerek, sektörel anlamda yaşanılan sorunlar hakkında ivedi çözümler talep edildi.”