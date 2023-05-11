Gaziantep sanayisinin önde gelen isimleri arasında yer alan sanayici merhum Naci Topçuoğlu, vefatının 15. yıl dönümünde Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında Gaziantepli sanayici, iş insanları ve ailesi tarafından dualarla anıldı.

1989-1998 yılları arasında GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten sanayici merhum Naci Topçuoğlu’nun Asri Mezarlıktaki anma törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu, Merhum Naci Topçuoğlu’nun çocukları, Naci, Gülden ve Fulden Topçuoğlu ile çok sayıda iş insanı ve sanayici katıldı. Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan Mustafa Topçuoğlu, merhum Naci Topcuoğlu’nun kendileri için örnek bir insan olduğunu ve yaşamı boyunca sadece sanayi alanında değil birçok alanda örnek bir kişilik sergilediğini, ülkemizin ve kentimizin sanayideki gelişmesi ve kalkınmasında yenilikçi teknoloji ve bilginin önemine inanarak gerçekleştirdiği yatırımları, yaşamı ve öğretileriyle örnek insan olduğunu ifade ederek, törene katılanlara teşekkür etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Topçuoğlu Ailesi ve törene katılanların merhum Naci Topçuoğlu’nun mezarına çiçek bırakarak dua etmesinin ardından tören sona erdi.