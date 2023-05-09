Gaziantep’in sanayileşme ve markalaşma sürecinde önemli katkıları bulunan efsane sanayici merhum M. Naci Topçuoğlu vefatının 15. yılında mezarı başında anılacak. Anma töreni 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.00’da Gaziantep Asri Mezarlığında bulunan aile mezarlığında gerçekleştirilecek.

Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten merhum M. Naci Topçuoğlu 15 yıl önce 11 Mayıs 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmişti. Gaziantep’i sanayi alanında birçok önemli yatırımla buluşturarak, kentin inovasyon ve AR-GE alanlarındaki ilk uygulayıcıları arasında gösterilen merhum M. Naci Topçuoğlu bıraktığı manevi mirası ile de genç iş adamı ve sanayiciler için halen önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Kuruluşundan itibaren vefat edene kadar, Gülsan Holding ve Kaşmir Halı’nın yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda da aktif görev almış, kurucu üyeliğinin yanı sıra 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığını başarıyla yürütmüştü. Gaziantep’in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlayan Topçuoğlu, Gaziantepspor As Başkanlığını da üstlenerek başarıyla yapmıştı. Yaşamı boyunca mesleki eğitime büyük önem veren merhum Naci Topçuoğlu sanayi kenti olan Gaziantep’te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini atmıştı. Bugün Gaziantep Üniversitesi bünyesinde binlerce gence eğitim veren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu birçok branşta nitelikli insan iş gücü yetiştirilmesinde önemli rol oynarken Türkiye genelinde birçok kente de rol model oldu. Merhum m. Naci Topçuoğlu’nun vefatının 15.sene-i devriyesinde 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10,00’da Gaziantep Asri Mezarlıkta yer alan mezarı başında düzenlenecek törenle anılacağı açıklandı.