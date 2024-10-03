Büyükşehir, İzmit Alikahya Sanayici Caddesi’ni yenilenen yolu, yaya kaldırımları ve aydınlatmasıyla İzmit’in prestij caddelerinden birisi haline getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Alikahya Mahallesi'nde yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde yol çizgilerinin de çekileceği Alikahya Sanayici Caddesi yapılan çalışmayla estetik bir görünüme kavuşurken, İzmit’in prestij caddelerinden biri haline getirildi. Sakıp Sabancı Caddesi ile Akarsu Caddesi arasında bulunan Sanayici Caddesi, 20 milyon TL’yi bulan maliyetiyle bölgedeki fabrikalara ve konutlara ulaşımı kolaylaştırdı. Caddeye montajı yapılan dekoratif LED aydınlatma direkleri ve yenilenen kaldırımlar, modern şehircilik anlayışına katkı sundu.

GÖRSEL ZENGİNLİK VE TASARRUF

Yenileme çalışmalarında toplamda 4 bin 240 ton asfalt kullanılırken, kaldırımlar için 4 bin 500 metrekare baskı beton tretuvar döşemesi yapıldı. Elektrik altyapısı da tamamen yer altına alınarak, 2 bin 500 metre uzunluğunda yeni hat döşendi. Cadde boyunca 24 adet galvanizli çelik aydınlatma direği ve 28 adet dekoratif LED aydınlatma direği yerleştirilerek caddeye görsel zenginlik katıldı ve enerji tasarrufu sağlandı.