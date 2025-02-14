TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi” kapsamında Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’ne “En İyi Yenilikçi Uygulamalar” ödülü verildi.KONYA (İGFA) - TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi” kapsamında Konya Bilim Merkezi’ne “En İyi Yenilikçi Uygulamalar” ödülü verildi.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde gerçekleştirilen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru'ya ödülü takdim etti.

Bakan Kacır, dünyada özellikle son yıllarda büyük teknoloji devriminin gerçekleştiğini söyledi. "Konya Bilim Merkezi Projesi" ile 2008'de çıktıkları bu yolculukta, bugüne kadar 35 bilim merkezini bilim ve teknoloji tutkusunu yaymak amacıyla hizmete sunduklarını vurgulayan Bakan Kacır, “Bilim merkezlerimizde 15 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduk” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verilen ödül sebebiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ederek, özellikle çocukların ve gençlerin bilime ve teknolojiye yönlendirilmesi noktasında kritik bir rol üstlenen Konya Bilim Merkezi’nin bu alanda öncü olmaya devam edeceğini ifade etti.

TÜRK ASTRONOTLAR DA ZİRVEYE KATILDI

Zirvede, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile NASA'da görev yapmış astrofizikçi Dr. Umut Yıldız gibi dikkat çeken konuklar vardı. Açılış oturumunda yer alan bilim insanları, uzay deneyimlerini ve Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.