Erzurum sanayisine ve teknolojisine politika ve stratejileri belirlemek, yeni yatırımlar için genişleme alanlarının tespit edilerek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla oluşturulan Sanayi ve Teknoloji Kurulu (SANTEK) ‘2022 Yılı 1.ve 2. Dönem Toplantısı’nda, alınan kararlarla ilgili olarak kurul üyesi kurum/kuruluşlarca bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Erzurum sanayisine ve teknolojisine politika ve stratejileri belirlemek, yeni yatırımlar için genişleme alanlarının tespit edilerek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla oluşturulan Sanayi ve Teknoloji Kurulu (SANTEK) ‘2022 Yılı 1.ve 2. Dönem Toplantısı’nda, alınan kararlarla ilgili olarak kurul üyesi kurum/kuruluşlarca bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde ildeki OSB’ler nezdinde mesleki eğitim merkezlerinin kurulması iş süreçleri ve bu çerçevede güdümlü proje destekleri değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Kurulunun (SANTEK) ‘2022 Yılı 2. Dönem Erzurum Vali Yardımcısı Başkanlığında yapılan Toplantısı’nda alınan kararlara istinaden SANTEK kurulunda yer alan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, KOS GEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve Atatürk Üniversitesi Teknokent Genel Müdür Yrd. Dr. Öğretim Görevlisi Yakup Uzun ile birlikte Erzurum’da Organize sanayiden başlamak üzere işyeri ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaret bağlamında firmalara İstihdam ve Üretimi artırmaya yönelik devlet destekleri anlatıldı. İlk ziyaretleri Bayramoğlu Un ve Yem Sanayi, Yavilioğlu Reklam Grup, Erko Plastik ve Sümer Lojistik Firmaları olup ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.