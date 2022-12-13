Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi. TEKNOKENT’in gelişimine desteklerinden dolayı tüm paydaşlara teşekkür eden, “TEKNOKENT, hepimizin ortak sorumluluğu. Farklılaştırıcı, sektörel bazda kümeleşme özelliğinden faydalanıp hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi. TEKNOKENT’in gelişimine desteklerinden dolayı tüm paydaşlara teşekkür eden, “TEKNOKENT, hepimizin ortak sorumluluğu. Farklılaştırıcı, sektörel bazda kümeleşme özelliğinden faydalanıp hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

Kütahya Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2’inci Dönem Toplantısı, Dumlupınar Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) gündemiyle Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıda ticaret ve sanayi odaları ile organize sanayi bölgelerinin TEKNOKENT’le iş birliği çalışmaları istişare edildi, yol haritası çıkarıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, ticaret ve sanayi odası ile OSB’lerin temsilcileri katıldı.

TEKNOKENT’in gelişimine desteklerinden dolayı tüm paydaşlara teşekkür eden Vali Ali Çelik, “TEKNOKENT, hepimizin ortak sorumluluğu. Üniversitemiz, belediyemiz, ticaret ve sanayi odalarımız, OSB’lerimizle, sektörel bazda kümeleşme özelliğinden faydalanıp hep beraber sahip çıkacağız” diye konuştu

"Kütahya için değerli bir vizyor"

TEKNOKENT’in Kütahya için değerli bir vizyon olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Sağlıklı bir altyapı kurulabilir ve iyi işletilirse katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların yoğunlaştığı bir bölgeye dönüşebilir. Firmalar Ar-Ge çalışmalarını, teknoloji altyapılarını geliştirerek hem tanıtım hem de ekosistem anlamında şehre transfer edilebilir. Bu, Kütahya için değerli bir vizyon” ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Teknoloji ve Geliştirme Bölgesinde bulunan TEKNOKENT’in yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve mevcut taleplerin artması nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan ek bina talebinin onaylanmasıyla çalışmaların başladığını hatırlatan Vali Çelik, ek binanın 2023 yılının Haziran ayında faaliyete geçmesinin planlandığını aktardı.