Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG’un fiyatı emsalleriyle aynı olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG’un fiyatı emsalleriyle aynı olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank partisince düzenlenen ’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Nevşehir’e geldi. Programına basın toplantısı ile başlayan Bakan Varank, Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında da bilgi verdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyleyen Varank, “Dünya ekonomik olarak bir resesyona durgunluğa doğru gidiyor. 3 yıldır pandeminin olduğu bir süreçten geçtik. Ekonomik buhran Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle daha da derinleşmiş durumda. Ülkeler bu sıkıntıları atlatabilmek için bir sarmalın içerisine girmiş durumda. Gelişmiş ülkeler 40-50 yıldır görmedikleri enflasyonu, işsizliği şu anda yaşıyorlar. Büyük bir tehdit içerisindeler. İşte uluslararası toplantılarda, emin olun her bir ülkenin gündeminde ’acaba biz bu kışı nasıl atlatacağız? Bu enerji krizini nasıl atlatacağız’ endişesi var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Tabii bu küresel olumsuz iklimden ülkemiz de etkileniyor. Biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik. Ama burada Türkiye’nin durduğu noktayı da gayet güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Ülkemiz bundan önce sıcak para politikalarından kur, faiz, enflasyon sarmalından emin olun çok çekti. Bu politikalar sebebiyle ülkemizin önüne çok setler çekildi. IMF kapılarında ülkemizin geleceğine ipotek koyulmaya çalışıldı. Ancak o günler geride kaldı. 29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin ’nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım. Bu projeye nasıl bir hata bulurum’ diye uğraştıkları TOGG’un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikada seri üretimden inmiş olacak. Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız” dedi.

"C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyat olacak"

Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi. Bakan Varank, TOGG’un fiyatı hakkında da açıklamalarda bulundu. Varank, “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. ’Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız’. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. ’Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, “Geçen hafta bir pastaneye gittim. Hanım bir sipariş vermişti. ’Bunu git al, gel’ dedi. Gittim pastaneye. Üzerimde TOGG’un yeleği vardı. Dedim ki ’siparişimiz varmış alabilir miyim’? Hazırladı tezgahtar arkadaş. ’Buyurun’ dedi. Sonra üstüme baktı dedi ki; ’ya bu üstünüzdeki bildiğimiz TOGG’mu’ diye. ’Evet’ dedim bildiğimiz TOOG, Türkiye’nin otomobili. Anlattık fabrika 29 Ekim’de açılacak. Daha sonra Mart’ta satışlar bekleniyor diye. Dedi ki ’ya ne kadar gurur verici. Böyle bir projede çalışıyorsunuz’. Tabi beni tanımadı. Türkiye’nin Otomobilini tanıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı tanımıyor. Demek ki bu proje gerçekten 7’den 70’e herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye’de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi TOGG. Bu manada da ne kadar değerli bir şey olduğunun örneğini size vermiş oldum” şeklinde konuştu.