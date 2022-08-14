Bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katılmak için Bartın’da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katılmak için Bartın’da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti.

Bir dizi toplu açılış ve imza töreni için geldiği Bartın’da ilk olarak Valiliği ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törenlerin ardından Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret etti. Bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri olan Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesine gelen Bakan Varank’ı BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Sevim Çelik ile birlikte üniversite personeli karşıladı.

Ziyarette, üniversite hakkında bilgiler veren Rektör Uzun, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında bölgesel kalkınma odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geride bırakılan 5 yılda 3 kata varan bilimsel bir büyüme gösterdiklerinin altını çizdi.

BARÜ’nün ürettiği projelerle ülkemizin gelişimine değer kattığını da vurgulan Rektör Uzun, ayrıca Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesinde sunulan imkânlardan bahsetti.

BARÜ bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetleri yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Varank ise yapılan bilimsel çalışmalar ve alınan başarılardan övgüyle bahsetti.

Bakan Varank, BARÜ’nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile hayata geçirdiği ve yapımında sona gelinen “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi” ile Türkiye’nin bu alandaki en donanımlı tesislerinden birinin kurulduğunu da hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Varank, 90 binin üzerinde kitap ve 8 milyondan fazla elektronik yayın ile araştırmacıların rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını yapabilmelerine imkân tanıyan kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Çalık ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Bakan Varank, genç mühendise nitelikli bir kariyer için tavsiyeler verdi.

Ziyarette; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi ile kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler de yer aldı.