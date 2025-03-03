Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Arnavutköy açılışına katıldı. Törende konuşan Kacır, "Doğa bilimleri, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım ve teknolojide 5 temel atölyenin yanı sıra Deneyap Teknoloji Atölyesi, robotik kodlama, yapay zeka atölyeleri ve planetaryumu bünyesinde barındıran bilim merkezimizi çalışan ve üreten bir gençlik için hizmete sunuyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) desteğiyle hayata geçirilen 12 bin metrekarelik alana sahip Arnavutköy Bilim Merkezi (Bilim Arnavutköy) açıldı. Uzay ve astronomiye ilişkin alanlardan fuaye ve sergi alanlarına, çok amaçlı salonlardan dene-yap atölyeleri, kütüphanelerden bilim laboratuvarlarına kadar birçok imkanı bir arada sunan Bilim Arnavutköy’ün açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Bilim Arnavutköy’ün açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile bazı milletvekilleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, İstanbul’un bilim ve teknoloji ekosistemine yeni bir soluk kazandıracak Bilim Arnavutköy’ün başta Arnavutköylü gençler olmak üzere, şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Tüm dünyada jeopolitik kırılmaların yaşandığı, alışılagelen düzenin derinden sarsıldığı büyük bir değişime şahit olduklarını dile getiren Kacır, teknoloji ve inovasyonda yaşanan baş döndürücü gelişmelerin küresel güç dengelerini yeniden şekillendirdiğini söyledi.

"Teknoloji üreten, güçlü Türkiye’yi inşa ettik"

Teknoloji üreten güçlü bir Türkiye inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıla sığdırdıkları asırlık kazanımların neticesinde, küresel rekabetin bilim, teknoloji ve katma değerli üretim üzerinden şekillendiği 21. yüzyılda "teknoloji üreten, güçlü Türkiye"yi inşa ettik. Sürdürülebilir ekonomik büyümesiyle, öncü ve güçlü sanayisiyle, teknolojide özgün ekosistemiyle artık büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye bulunuyor. Bugün, savaş paradigmalarını değiştirici unsur olarak ifade edilen İHA’larımız, SİHA’larımız göğsümüzü kabartıyor. TCG Anadolu, mavi sularda özgürce yol alıyor. Elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg ile milletimizin 60 yıllık rüyası yerli ve milli otomobil gerçeğe dönüştü" dedi.

"Genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülkeyiz"

Türkiye’ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliğine sahip olduğumuzu belirten Kacır, "Genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülke olarak; nitelikli insan kaynağımızı en tabii hazinemiz olarak görüyoruz. Gençlerimize hayallerinin peşinden korkusuzca gidebilecekleri bir iklimi sağladıkça, ’ben de yapabilirim’ özgüvenini kazandırdıkça Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemiz, çok daha ileriye gidecek. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin ellerinde, omuzlarında yükselecek. Bu anlayışla gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların her alanda yeni çalışmalar yapmasının önünü açacak hamleleri gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin bilimde, teknolojide ve girişimcilikte tutkusuna ve azmine ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, bu kapsamda 2018’den bu yana her yıl büyük bir coşkuyla düzenledikleri, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’le gençlere hayallerinin peşinden koşma ve bu hayalleri yakalama fırsatı tanıdıklarını belirterek, etkinliğe ilişkin bilgiler paylaştı.

Bu yıl İstanbul’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde milyonlarca gençle teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı iki festivale imza atacaklarını dile getiren Kacır, 81 şehrin tamamında kurdukları Deneyap Teknoloji Atölyeleri sayesinde 32 binden fazla genci bilim ve teknoloji dünyası ile tanıştırdıklarını anlattı.

"Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 36 ay boyunca ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz"

Bakan Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde robotik kodlamadan tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar pek çok yenilikçi teknoloji alanında 36 ay boyunca ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını söyledi.

Sektör Kampüste Programı’ndan bahseden Kacır, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarını her yaştan okurla buluşturduklarını, son iki yılda Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin abone sayısının 410 bine ulaştığını, popüler bilim kitapların satışının 2024’te 2,5 milyona çıktığını anlattı.

Kacır, bilim ile toplumu buluşturan projeler sayesinde her kesime dokunmaya ve bilimi herkes için erişilebilir kılmaya devam ettiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 81 şehrinde 2 bin 857 bilim söyleşisi düzenledik, 207 binden fazla katılımcıyı alanında uzman bilim insanlarıyla buluşturduk. 3 bin 68 bilim fuarı gerçekleştirdik. Bu fuarlarda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak, her yaştan insanı öğrenme ve keşfetme serüvenine ortak ettik. Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz 50 Milli Teknoloji Atölyesi ile, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılan takımların ihtiyaç duyduğu tüm makine, teçhizat ve sarf malzemelerini bir arada sunacağız. Buralarda öğrencilerimiz birlikte çalışarak yenilikçi projeler geliştirecek, takım ruhunu deneyimleyecek ve teknoloji üretme yetkinliklerini artıracaklar."

"Bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmalıyız"

Kacır, bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına yürüttükleri çalışmaların güçlü halkalarından birisinin de bilim merkezleri olduğunu belirterek, bu merkezlerin en etkili öğrenmenin gözlem yaparak, görerek, işiterek ve soru sorarak gerçekleştiği anlayışıyla tasarlandığını söyledi.

Ziyaretçilere ve öğrencilere bilimi bizzat deneyimleyerek keşfetme fırsatı sunduklarını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugüne kadar 35 bilim merkezimizi, bilim ve teknoloji ateşini canlı tutmak için bilime gönül vermiş vatandaşlarımızın, gençlerimizin hizmetine sunduk. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde her yaş grubundan, 15 milyondan fazla vatandaşımızı ağırladık. 36. bilim merkezimizin bugün Arnavutköy’de açılışını gerçekleştiriyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Doğa bilimleri, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım ve teknoloji de 5 temel atölyenin yanı sıra Deneyap Teknoloji Atölyesi, robotik kodlama, yapay zeka atölyeleri ve planetaryumu bünyesinde barındıran bilim merkezimizi çalışan ve üreten bir gençlik için hizmete sunuyoruz. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerimizin hayalleri ve hedefleri bizlerin güçlü yarınları demek. Gençlerimize teknolojiyi doğru kullanacakları ve kendilerini sürekli geliştirecekleri atmosferi sağlamayı sürdüreceğiz."

"Bilim ve Teknoloji geleceğe yön veren en önemli alanlardan birisi"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bilim ve teknoloji, geleceğe yön veren en önemli alanlardan biridir. Bugün burada, gençlerimizin bilimsel düşünceyle yetişmesini destekleyecek, onları teknolojiye ve inovasyona teşvik edecek Bilim Arnavutköy’ün açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Daha önce ilçemizde hizmet veren bilim merkezi, gençlerimizin bilim ve teknolojiyle buluşmasına imkân sağlayarak önemli katkılar sundu. Şimdi ise daha donanımlı, daha kapsamlı ve günümüzün teknolojik gelişmelerine uygun bir bilim merkeziyle gençlerimize çok daha geniş imkânlar sunuyoruz. Bu merkez, gençlerimizin bilimle tanıştığı, araştırma yaptığı, projeler geliştirdiği ve yeni fikirler ürettiği bir eğitim üssü olacak. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde teknoloji ve bilim alanında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Savunma sanayisinden yapay zekâya, dijital dönüşümden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi. Bugün artık gençlerimiz, sadece teknolojiyi kullanan değil, onu üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişiyor. Bu süreçte, gençlerimizin teknoloji ve bilimle daha fazla iç içe olması adına pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde VEX Robotics VRC Türkiye Şampiyonası’nı ilçemizde düzenleyerek, gençlerimizin teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıdık. İlçemizden bir takım, bu büyük organizasyonda büyük bir başarı göstererek Amerika’da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı" dedi.

Törenin ardından bilim merkezinin açılış kurdelesini kesen Bakan Kacır, sonrasında incelemelerde bulunduğu merkezde gençlerle ve çocuklarla sohbet etti.