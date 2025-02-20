Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), SANKO Üniversitesi paydaşlığında, Gaziantep OSB Teknokent, Gaziantep OSB Müdürlüğü ve HKÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Avrupa Programı Bilgilendirme ve Proje Yazım Eğitimi" etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

OSB Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, OSB Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uzmanları Halil İbrahim Özer, Esma Dilik ve Özge Çalık, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Murat Tokucu ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Gaziantep OSB Teknokent ve HKÜ Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, akademisyenler ve sanayiciler katıldı.

"Girişimcilerimizin ve işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Toplantıda konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gaziantep, yüksek ihracat kapasitesi ile öne çıkan sanayi odaklı ve önemli bir üretim üssüdür. Bu başarının sürdürülebilmesi için sanayimizin, KOBİ’lerimizin, eğitim ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşüm sürecinde etkin olmaları büyük önem taşımaktadır. Biz de, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, dijital dönüşüm sürecinde aktif rol üstlenmekteyiz. HKÜ olarak, Adana Sanayi Odası liderliğinde oluşturulan ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) ağına Türkiye’den katılmayı başaran 5 konsorsiyumdan biri olan ‘Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) Anadolu Projesinin’ ortağıyız ve bölgemizdeki üniversiteler, teknokentler, kalkınma ajansları ve odalarla birlikte önemli faaliyetlere imza atacağız. ADİM Anadolu Projesinin amacı, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, siber güvenlik, yapay zeka, cobot’lar ve robotlar, artırılmış gerçeklik ve simülasyon konularının yanı sıra, eklemeli üretime odaklanarak KOBİ’leri, girişimcileri ve kamu kuruluşlarını dijital dönüşümlerinde desteklemek üzere istasyon olacak bir merkez oluşturmaktır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, gerek ADİM Anadolu Projesi gibi Dijital Avrupa fonları ve diğer AB destekli fonlarla, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

8,1 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı (DAP) kapsamında firmaların, akademisyenlerin ve girişimcilerin yararlanabileceği fon destekleri hakkında bilgi verilen etkinlikte, Dışişleri AB Başkanlığı Birlik Programları Daire Başkanı Zelal Şen, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanları Halil İbrahim Özer, Esma Dilik ve Özge Çalık ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Murat Tokucu konuşmacı olarak yer aldı.