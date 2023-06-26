Yaz aylarının gelmesi ile havaların ısınması ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar tatil hazırlıkları yaparken, Aydınlı sanayi ustalarından Ali Avşar da kendi aracı ile yaz tatilinde uzun yola çıkacaklara önemli tavsiyelerde bulundu. Yolculuk öncesi mutlaka araç bakımının yaptırılmasının can güvenliğinin yanı sıra ileride oluşabilecek büyük maddi hasarların da önüne geçeceğini belirten Avşar, "Bavulla gittiğiniz tatilden, kurtarıcı üzerinde dönmeyin" dedi.

Ülke genelinde hava sıcaklıkların artması ve yaz mevsimlerinin gelmesi ile tatil sezonu da açıldı. Yaz tatili için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, kendilerine eşlik edecek araçları için sanayilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı tatilini de değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle sanayide yoğunluk iki katına çıktı. Aydınlı araç tamir ve bakım ustası Ali Avşar, tüm yıl tatil planı yapan ve kendi araçları ile uzun yola gidecek olan vatandaşları araç bakımları hakkında uyardı. Araçların uzun yolculuklar öncesi mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini hatırlatan Avşar, "Uzun yolculuk öncesinde araçların mutlaka detaylı biçimde teknik kontrolden geçmesi ve gerekli bakımların yaptırılması hem can güvenliği hem de araç sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Bunun yanında genel kışlık ve yazlık bakımları da aksatmamak gerekir" dedi.

"Ufak meblağdan kaçarken daha büyük sorunlar çıkabilir"

Değişmesi gereken parça, mevsime uygun olmayan lastik ve bakıma ihtiyaç duyan motorun uzun yolda vatandaşlara zor anlar yaşatabileceğini ve yarı yolda bırakabileceğini ifade eden araç tamir ve bakım ustası Ali Avşar, "Sanayiler her zaman iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir ancak yaz ve kış ayları başlarında bu yoğunluk ikiye katlanır. Aracının değerini bilen, uzun yıllar kullanmak isteyen vatandaşlar gerekli bakımlar için bizlere geliyorlar. Bunlar periyodik bakımlardır ve mutlak suretle yaptırılması gerekir. Ancak bunun yanı sıra uzun yola çıkmadan da gerekli kontroller ve bakımlar da yapılmalıdır. Uzun yol öncesi de bazı kontroller hayat kurtarır. Bu meblağlardan kaçmak ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Araç bakımlarını belli bir şarta bağlamamak gerekir. Bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce mutlaka fren, balata, yağ, triger kayış setleri, suyla alakalı radyatör ile devir daim kontrolleri yapılması gerekir. Gerekli bakımları yapılmayan araç yolda bırakabilir, bavulla gidilen tatilden kurtarıcı üzerinde geri dönülmesine sebep olabilir" diye konuşarak sorunsuz ve güvenli bir yolculuk için araç bakımların şart olduğunu vurguladı.