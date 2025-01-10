TÜİK'in açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi'ne göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,5 oranında arttı. Sanayi üretiminde aylık bazda en yüksek değişim yüksek teknolojide, yıllık değişimde ise elektrik, gaz ve buhar sektöründe yaşandı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı.