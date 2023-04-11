Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat ayına ilişkin Sanayi Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 8,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

Aylık yüzde 6,6 azaldı

Sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Deprem nedeniyle hesaplarda değişiklik

TÜİK, 6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabildiğini duyurdu.

Eksik gözlemler içinse e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 1,94 oldu.