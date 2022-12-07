Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok ve Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Sanayi Üniversite işbirliği çerçevesinde yürüttükleri projeler için Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nı ziyaret ettiler.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok ve Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Sanayi Üniversite işbirliği çerçevesinde yürüttükleri projeler için Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nı ziyaret ettiler.

Balıkesir Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nda (GMKA) gerçekleşen görüşmede Genel Sekreter Abdullah Güç, İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Emrah Bozkurt, Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Birim Başkanı Kerem Öner ve İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Biriminde Uzman Burak Meriç’de katıldı. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok ve Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, toplantıda Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Meslek Yüksekokuluna fayda sağlayacak projeler üzerinde destek alınarak fikir birliği sağlandı.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, yaptığı açıklamada, “Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ile birlikte Güney Marmara Kalkınma Ajansında (GMKA) yeni projelerimizi görüşmek üzere toplantıya katıldık. Genel Sekreter Sayın Abdullah Göç, İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Emrah Bozkurt, Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Birim Başkanı Kerem Öner, İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Biriminde Uzman Burak Meriç’in hazır bulunduğu toplantıda Ezine Gıda İhtisas OSB ve Bölgemize fayda sağlayacak projeler üzerinde fikir birliği sağladık. İnşallah projelerimizi hayata geçirerek sonuçlandırmak nasip olur.” dedi.