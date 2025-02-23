Antalya’da bir işyerinde başlayan ve bitişiğinde bulunan diğer dükkanlara sıçrayan yangın itfaiyenin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. Yanan işyerlerinden birisinde bulunan anne köpek ve 5 yavrusu vatandaşlar tarafından yanmaktan kurtarıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Sanayi Mahallesi 2040 sokak Manavgat Sanayi Sitesinde bir işyerinde yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen işyerine müdahalede ederken Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede trafik ve güvenlik önlemi aldı. Alevlerin bitişikte bulunan diğer dükkanlara da sıçraması nedeniyle yangın yerine Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı su tankerleri ve iş makinelerinden destek istendi. Sağlık ekipleri ise yangından zarar görebilecek görevliler ve vatandaşlara müdahale için tetikte bekledi.

Gökyüzünü alevler sardı

Oto elektrik işlerinin yapıldığı dükkandan çıktığı değerlendirilen yangının, çalışanların saat 00.45 dolaylarında işyerinden ayrılmasından kısa süre sonra başladığı ve işyerinde bulunan araçlara zarar verdikten sonra rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki lastikçiye sıçradığı öğrenildi. Lastikçide bulunan araç lastiklerin tutuşmasıyla gökyüzünü alev ve siyah dumanlar sardı. İşyerinin tamamen lastikle dolu olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede güçlük yaşarken, alevlerin içerisine girerek yangına müdahalede ettiler. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından Manavgat Belediyesine ait iş makineleri yanan lastikleri işyerinin dışarısına çıkararak itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına yardımcı oldu.

Anne köpek ve yavruları kurtarıldı

Alevlere teslim olan oto lastikçisinde bulunan bir anne köpek ve yeni doğmuş 5 yavrusu, görevliler ve vatandaşlar tarafından alevlerden zarar görmeden işyerinden çıkarılarak bir otomobile alındı. Lastikçinin yanında bulunan ve lastikçi ile arasındaki bölme yanmaya başlayan işyerinin kepengi iş makineleriyle kırılarak işyerinde bulunan malzemeler vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangında; oto lastikçisinde bulunan lastik ve diğer malzemelerin tamamı yanarak kullanılamaz hale gelirken, oto elektrikçisine tamir için bırakılan 5-6 tane araç ve 4-5 tane motosiklet büyük ölçüde zarar gördü. Sahipleri gelmediği için girilemeyen bazı işyerlerinde de zarar oluştuğu belirtildi.